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Снег в Украине. Трассы чистят три тысячи человек

11.01.17 22:18Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

В Одесской области открыли все трассы для проезда легкового транспорта.

В Украине на дорогах государственного, регионального значения обеспечен проезд, пробки не зафиксированы. Соответствующую информацию по состоянию на 19.00 среды, 11 января, обнародовала пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, трассы от снега расчищают 2 624 человека с помощью 1 723 единиц спецтехники. Всего за неделю с 4 января из снежных заносов спасатели освободили 1 998 автомобилей, в которых находились 4 864 человека.

В свою очередь заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло уточнил, что с 16.00 среды открыты для движения легкового транспорта все трассы области. "Завтра планируем снять все ограничения по движениям транспорта на территории всей области", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

В то же время в Херсоне с 00.00 четверга, 12 января, запрещен въезд тяжеловесного автомобильного транспорта.

"Ограничить въезд грузовиков решили из-за сложных погодных условий. На период действия запрета движения тяжеловесного грузового транспорта определены места отстоя", – сообщили в пресс-службе Херсонского горсовета.

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Среда, 11.01.2017

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