Глава облсовета призывает мобилизовать усилия в связи с надвигающимся на Николаевщину циклоном

Вновь надвигается циклон, нужно снова мобилизовать усилия

На Николаевскую область вновь надвигается кратковременный циклон, ожидаются неустойчивые погодные условия с осадками в виде мокрого снега, местами сильного снега, гололедицей и понижением температуры.

Об этом говорится в заявлении председателя Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая призвала руководителей предприятий и фермеров снова мобилизовать усилия в ликвидации последствий непогоды.

Кроме того она поблагодарила всех, кто принял участие в ликвидации недавней снежной стихии.

"Отдельные слова благодарности хочу выразить представителям депутатского корпуса Николаевского областного совета, тем руководителям предприятий, фермерских хозяйств, предпринимателям, которые мобилизовали свои технические ресурсы и вывели тяжелую технику на расчистку дорог государственного и местного значения. Слаженная работа и общая координация действий с руководством Службы автомобильных дорог Украины в Николаевской области и ГП «Николаевский облавтодор», Главным управлением ГСЧС Украины в Николаевской области и главами районных государственных администраций дала положительный результат - в сжатые сроки разблокировали автомобильные дороги, обеспечен проезд специализированного транспорта, доставка продуктов питания и хлеба, пассажирские перевозки. Жители Николаевщины в очередной раз доказали, что, объединяясь, способны на серьезные испытания", - сказано в сообщении.