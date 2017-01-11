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Генштаб ВСУ пока не определился, когда и сколько выпускников военных кафедр призывать

11.01.17 19:33Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Генштаб ВСУ еще не принял окончательного решения о призыве к военной службе граждан, которые закончили кафедру военной подготовки.

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам заместителя начальника Главного управления персонала Генштаба Марка Андрусяка, чтобы принять решение необходимо получить и изучить данные о контрактниках, которые захотят уволиться. Отметим, с 7 января у украинских военных появилась возможность разрывать контракты.

При этом военный подчеркнул, что возможность призыва выпускников военных кафедр действительно есть. "Законом предоставлена возможность осуществлять призыв офицеров на военную службу в особый период, который сейчас продолжается", - сказал Андрусяк.

Он уточнил, что согласно этой норме к службе будут привлечены граждане Украины, которые закончили военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военную службу и годны по состоянию здоровья.

Напомним, что украинский Генштаб готовит призыв ранее не служивших в армии офицеров запаса в 2017 году. По словам начальника Главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Украины полковника Марка Андрусяка, планируют призвать около 4 тысяч человек.

Как сообщалось, руководство ВСУ планирует внедрить в 2017 году призыв офицеров запаса на военную службу по призыву сроком на 18 месяцев.

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