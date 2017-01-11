Николаевщина занимает 8-е место среди регионов Украины по количеству раскрытых преступлений, - покуратура

Усилия прокуроров дали результат, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры

Так, прокурором области Тарасом Дунасом в июле и ноябре 2016 г. инициировано проведение координационного и межведомственной совещаний с участием руководителей правоохранительных органов и государственной власти, на которых был принят ряд дополнительных системных согласованных мер по укреплению правопорядка, профилактики и противодействия преступности в регионе.

Принятые координационные мероприятия и принципиальная позиция руководства областных управлений Нацполиции и СБУ дали определенные положительные результаты.

По процессуальному руководству прокуратуры области в течение второго полугодия задержано несколько групп, которые совершали грабежи в Николаеве.

Благодаря реализации комплекса системных мероприятий достигнуты положительные результаты в раскрытии уголовных преступлений. Впервые Николаевская область занимает 8 место с процентом раскрытия 40,6%, тогда как по Украине этот показатель составляет 31,1%, лицам объявлено свыше 6 000 подозрений в совершении уголовных преступлений.

Удалось в определенной степени стабилизировать криминогенную ситуацию. Так, на 16,7% уменьшилось количество учтенных очевидных умышленных убийств.

Более чем на 14% меньше, чем в прошлом году совершено преступлений против собственности. На 36,1% меньше учтено мошенничеств, на 10% - краж, на 2,4% - *разбоев.

Количество направленных в суд обвинительных актов по уголовным процессам о коррупционных правонарушениях выросло вдвое.

В течение декабря 2016 г. задокументировано два факта дачи неправомерной выгоды работникам прокуратуры области, что свидетельствует о повышении уровня доверия населения к органам прокуратуры и положительно влияет на имидж правоохранительной системы в целом. Также принятые действенные меры способствовали снижению уровня подростковой преступности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось в два раза. На 40% снизился уровень рецидивной преступности, на 38% меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

При этом в прокуратуре понимают, что если хотя бы одно преступление остается нераскрытым, об успокоении говорить рано. Поэтому принципиальная позиция руководства ведомства - не останавливаться на достигнутом и принимать меры к раскрытию всех уголовных преступлений.