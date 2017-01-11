Верхний банер

Николаевщина занимает 8-е место среди регионов Украины по количеству раскрытых преступлений, - покуратура

11.01.17 16:19Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Усилия прокуроров дали результат, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры

Так, прокурором области Тарасом Дунасом в июле и ноябре 2016 г. инициировано проведение координационного и межведомственной совещаний с участием руководителей правоохранительных органов и государственной власти, на которых был принят ряд дополнительных системных согласованных мер по укреплению правопорядка, профилактики и противодействия преступности в регионе.

Принятые координационные мероприятия и принципиальная позиция руководства областных управлений Нацполиции и СБУ дали определенные положительные результаты.

По процессуальному руководству прокуратуры области в течение второго полугодия задержано несколько групп, которые совершали грабежи в Николаеве.

Благодаря реализации комплекса системных мероприятий достигнуты положительные результаты в раскрытии уголовных преступлений. Впервые Николаевская область занимает 8 место с процентом раскрытия 40,6%, тогда как по Украине этот показатель составляет 31,1%, лицам объявлено свыше 6 000 подозрений в совершении уголовных преступлений.

Удалось в определенной степени стабилизировать криминогенную ситуацию. Так, на 16,7% уменьшилось количество учтенных очевидных умышленных убийств.

Более чем на 14% меньше, чем в прошлом году совершено преступлений против собственности. На 36,1% меньше учтено мошенничеств, на 10% - краж, на 2,4% - *разбоев.

Количество направленных в суд обвинительных актов по уголовным процессам о коррупционных правонарушениях выросло вдвое.

В течение декабря 2016 г. задокументировано два факта дачи неправомерной выгоды работникам прокуратуры области, что свидетельствует о повышении уровня доверия населения к органам прокуратуры и положительно влияет на имидж правоохранительной системы в целом.   Также принятые действенные меры способствовали снижению уровня подростковой преступности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось в два раза. На 40% снизился уровень рецидивной преступности, на 38% меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

При этом в прокуратуре понимают, что если хотя бы одно преступление остается нераскрытым, об успокоении говорить рано. Поэтому принципиальная позиция руководства ведомства - не останавливаться на достигнутом и принимать меры к раскрытию всех уголовных преступлений.

Похожие новости

20.12.11 15:42Прокуратура города обратила внимание на увеличение налогового долга по Николаеву

15.07.11 16:04Возбуждено уголовное дело по факту недоначисления НДС налоговиками

30.03.11 10:23Кто разжился на ликвидации последствий ЧП?

08.12.10 11:20Ловись, рыбка большая и маленькая…

22.10.08 11:35В Березанском районе хотели заработать на засухе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:17Под Николаевом военный грузовик с топливом не разминулся с фурой и вылетел в кювет

19:06Стала известна дата следующего боя Ломаченко

18:54Советник Президента позитивно оценил состояние киевской трассы на Николаевщине перед завтрашним приездом Порошенко (ВИДЕО)

18:31В России возобновили поиски останков жертв на месте катастрофы Ту-154

18:20На Старый Новый год мэр Николаева отчитается перед горожанами

18:08Космические премии в НБУ вызвали шквал возмущения в соцсетях

17:46Колядники из Большой Коренихи наведались в администрацию Заводского района

17:31Праздники и выходные: сколько украинцы будут отдыхать в 2017 году

17:23Николаевский зоопарк устроит народные гулянья

17:15В Украине рухнул еще один банк

17:04В Николаеве военный едва не лишился рук, пытаясь вытащить застрявший автомобиль с помощью трамвая

16:56Аваков прогулял первое заседание Кабмина в этом году

16:43За минувшие сутки николаевские спасатели трижды вытягивали из кювета автомобили

16:30Голосуя за бюджетные законы, депутаты «по ошибке» ликвидировали налоговую милицию

16:19Николаевщина занимает 8-е место среди регионов Украины по количеству раскрытых преступлений, - покуратура

16:02Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию

15:52Зеленый туризм: в Коблево на Николаевщине создадут агро-рекреационный кластер

15:43В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

15:34На Донбассе блокпосты оборудуют видеокамерами и откроют загсы

15:30В облгосадминистрации подтвердили завтрашний визит Порошенко в Николаев

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 19:402020

Скончалась французская комедийная актриса Клод Жансак

28.12.16 20:422580

В России появился новый вид ВИЧ

28.12.16 20:431860

На время новогодних праздников полиция Николаевщины перейдет на усиленный режим работы

29.12.16 07:491710

Кабмин утвердил новые академические стипендии: сколько будут получать студенты

Самые читаемые

05.01.17 14:0056870

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215380

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379700

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277570

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама