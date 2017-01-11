«Николаевэлектротранс» проверят из-за жалоб горожан на состояние троллейбусов

Управление транспортной безопасности (УТБ) совместно с Госпотребслужбой в Николаевской области проведут проверку на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Об этом стало известно сегодня, 11 января, на заседании транспортной комиссии в Николаевском горсовете, сообщает корреспондент Шиповника.

Стоит отметить, что на комиссии присутствовал новоназначенный заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов, который заверил депутатов, что готов сотрудничать с ними «по всем фронтам».

Так, на повестку дня были вынесены жалобы как от простых жителей, которые пользуются услугами «Николаевэлектротранс», так и от сотрудников предприятия.

По их словам, николаевские трамваи и троллейбусы должным образом не отапливаются и не убираются изнутри. Также, депутат горсовета Владимир Садыков заявил, что до сих пор некоторые трамваи ездят на лысой резине.

"Как мне известно, еще в ноябре прошлого года директор «Николаевэлектротранс» сообщил о том, что проводятся торги по закупке зимней резины для троллейбусов. Не поздно ли в последний месяц осени проводить закупки зимней резины? К тому же, я сам видел троллейбусы на лысой резине недавно", — сказал Садыков.

Также, по информации депутатов, на маршрут выходит работать только несколько троллейбусов, которым просто меняют номера, тогда как остальной автопарк простаивает.

Комиссия пришла к выводу, что необходимо провести проверки на предприятии. Таким образом, депутаты обратятся в Госпотребслужбу с просьбой рассмотреть жалобы пользователей, а УТБ рассмотрит технические проблемы на КП «Николаевэлектротранс». Также, для выяснения обстоятельств, депутаты потребовали вызвать Дмитрия Лисовского на заседание комиссии с отчетом о работе КП.