Верхний банер

«Николаевэлектротранс» проверят из-за жалоб горожан на состояние троллейбусов

11.01.17 14:59Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Управление транспортной безопасности (УТБ) совместно с Госпотребслужбой в Николаевской области проведут проверку на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Об этом стало известно сегодня, 11 января, на заседании транспортной комиссии в Николаевском горсовете, сообщает корреспондент Шиповника.

Стоит отметить, что на комиссии присутствовал новоназначенный заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов, который заверил депутатов, что готов сотрудничать с ними «по всем фронтам».

Так, на повестку дня были вынесены жалобы как от простых жителей, которые пользуются услугами «Николаевэлектротранс», так и от сотрудников предприятия.

По их словам, николаевские трамваи и троллейбусы должным образом не отапливаются и не убираются изнутри. Также, депутат горсовета Владимир Садыков заявил, что до сих пор некоторые трамваи ездят на лысой резине.

"Как мне известно, еще в ноябре прошлого года директор «Николаевэлектротранс» сообщил о том, что проводятся торги по закупке зимней резины для троллейбусов. Не поздно ли в последний месяц осени проводить закупки зимней резины? К тому же, я сам видел троллейбусы на лысой резине недавно", — сказал Садыков.

Также, по информации депутатов, на маршрут выходит работать только несколько троллейбусов, которым просто меняют номера, тогда как остальной автопарк простаивает.

Комиссия пришла к выводу, что необходимо провести проверки на предприятии. Таким образом, депутаты обратятся в Госпотребслужбу с просьбой рассмотреть жалобы пользователей, а УТБ рассмотрит технические проблемы на КП «Николаевэлектротранс». Также, для выяснения обстоятельств, депутаты потребовали вызвать Дмитрия Лисовского на заседание комиссии с отчетом о работе КП.

Похожие новости

04.11.14 12:53В Николаеве презентовали два новых троллейбуса

01.08.14 16:39ПАО «Николаевгаз» совместно с милицией проводят обследование газового оборудования «проблемных» адресов

29.05.12 20:59Николаевская Госфиниспекция проверила ГП «НАРП» и обнаружила серьезные нарушения

13.12.11 19:30«Николаевэлектротранс» полностью погасил долги по зарплате

27.03.10 09:07В ГКП «Николаевэлектротранс» - новый директор

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:02Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию

15:52Зеленый туризм: в Коблево на Николаевщине создадут агро-рекреационный кластер

15:43В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

15:34На Донбассе блокпосты оборудуют видеокамерами и откроют загсы

15:30В облгосадминистрации подтвердили завтрашний визит Порошенко в Николаев

15:20В Южноукраинске вместо кафе сгорел домик для отдыха экс-владельца «Плавней»

15:10У ФИФА украли шесть подарочных часов, одни из которых предназначались Роналду

14:59«Николаевэлектротранс» проверят из-за жалоб горожан на состояние троллейбусов

14:42Сегодня родилась наша землячка, ставшая известной писательницей, Виктория Платова

14:31Нашли крайних: причиной того, что в Николаеве не расчищают от снега улицы, "ЭЛУ автодорог" называет припаркованные автомобили

14:21Два украинца попали в десятку самых высокооплачиваемых боксеров мира

14:12В Николаеве перевернулся хлебный фургон на летней резине. Пришлось вызывать спасателей

14:06Ученые определили, сколько человеку нужно заниматься спортом для хорошего самочувствия

13:50Миколаївські митники та фіскали зібрали понад 10 млрд грн податків

13:41Известный николаевский хирург зовет горожан на акцию

13:35Второй богач мира в дни спада на бирже экономит на завтраках в McDonalds

13:29В Николаеве на обочине почти неделю стоит брошенный «БМВ» без номеров

13:26Губернатор Николаевской области Алексей Савченко прошел испытательный срок

13:18Кража за кражей: ворам приглянулся один из николаевских супермаркетов

13:15В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 16:051790

В Николаеве работники судостроительного завода вышли на пикет

28.12.16 16:302030

Умер известный николаевский историк, профессор Петр Тригуб

28.12.16 17:152130

У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

28.12.16 17:291930

Кабмин разрешил спецпошлины на автомобили из ЕС

Самые читаемые

05.01.17 14:0056820

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215310

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379660

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277460

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама