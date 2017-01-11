Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию Народный депутат Надежда Савченко опубликовала исправленную версию перечня украинских пленных и задержанных в Украине российских пленных. Новый список нардеп и бывшая пленница Кремля также опубликовала на своей странице в Facebook. "Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). То, что успели обработать. Проверяйте", - написала она. Голубой цвет - освобожденные. Красный цвет - погибшие. Оранжевый цвет - россияне, которых ищет "ДНР" Желтый цвет - россияне, которых ищет "ЛНР" В новой версии - только российских пленных, попавших в украинские тюрьмы - 101 человек. И 135 фамилий и имен тех, которых просит вернуть Украина. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама