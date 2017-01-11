28.12.16 19:402020
Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию
|11.01.17 16:02
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Народный депутат Надежда Савченко опубликовала исправленную версию перечня украинских пленных и задержанных в Украине российских пленных.
Новый список нардеп и бывшая пленница Кремля также опубликовала на своей странице в Facebook.
"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). То, что успели обработать. Проверяйте", - написала она.
Голубой цвет - освобожденные.
Красный цвет - погибшие.
Оранжевый цвет - россияне, которых ищет "ДНР"
Желтый цвет - россияне, которых ищет "ЛНР"
В новой версии - только российских пленных, попавших в украинские тюрьмы - 101 человек.
И 135 фамилий и имен тех, которых просит вернуть Украина.