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Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию

11.01.17 16:02Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала исправленную версию перечня украинских пленных и задержанных в Украине российских пленных.

Новый список нардеп и бывшая пленница Кремля также опубликовала на своей странице в Facebook.

"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). То, что успели обработать. Проверяйте", - написала она.

Голубой цвет - освобожденные.

Красный цвет - погибшие.

Оранжевый цвет - россияне, которых ищет "ДНР"

Желтый цвет - россияне, которых ищет "ЛНР"

В новой версии - только российских пленных, попавших в украинские тюрьмы - 101 человек.

И 135 фамилий и имен тех, которых просит вернуть Украина.

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