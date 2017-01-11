Верхний банер

Опять штормит: в Николаевской области сегодня мокрый снег и гололедица на дорогах

11.01.17 11:51Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии, 11 января на территории области и г. Николаева ожидается днем ​​снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 9-14 м / с. Температурные показатели достигнут ночью 6-11 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

С целью недопущения возникновения чрезвычайных событий и ситуаций, связанных с проявлениями стихии, органы управления и силы гражданской защиты находятся в усиленном режиме несения службы и приобщаются к ликвидации ее последствий, сообщили в пресс-службе ОГА. Коммунальные службы, правоохранительные органы и все соответствующие специалисты выполняют возложенные на них задачи, направленные на оперативное реагирование на последствия погодных условий.

Спасатели предупреждают: будьте крайне внимательны на улицах города, так как при гололеде возможные падения с последующим травмированием (переломами, вывихами). Старикам и беременным женщинам лучше не выходить из дома. Ограничьте пользование собственными транспортными средствами. Избегайте длительного нахождения на улице. Ни в коем случае не выходите на водные объекты и лед.

Если все же собрались на улицу, запомните следующие правила:

правильно подберите зимнюю обувь, с глубоким протекторным рисунком на подошве;

ходите по тротуарам, усыпанными песком или солью, или по неутоптанному снегу на внутреннем краю тротуара;

ступая на лед, максимальную нагрузку делайте не на пятку, а на носок;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов;

берегитесь катков, припорошенных снегом, ходите по освещенной части тротуара, не перебегайте проезжую часть дороги.

Помните, соблюдение элементарных правил личной безопасности существенно повышает ваши шансы не попасть в происшествие и сохранить свою жизнь и здоровье.

Похожие новости

05.10.16 00:38В Украине уже сегодня пойдет снег, - синоптики

04.01.16 18:31На Николаев надвигается непогода – 6 и 7 января ожидают снег с дождём

28.12.15 14:03Город Николаев на Новый год будет в снегу

15.12.10 12:29Порядок на дорогах наводили и ночью

20.01.10 18:20Уборке снега в Николаеве 20.01.2010

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:37Николаевские земельщики пополнили местные бюджеты более чем на 2,5 млн грн

12:30Бывшему соратнику мэра Сенкевича хулиганы разгромили машину

12:23Завтра в Николаеве ожидается визит Президента Порошенко

12:16Скончалась журналистка, первой сообщившая о начале Второй мировой войны

12:00В Николаеве снова снегопад, но снегоуборочной техники на дорогах не видно. Кого ждем?

11:51Опять штормит: в Николаевской области сегодня мокрый снег и гололедица на дорогах

11:45Удар стихии: в Румынии снег чистят зэки, в Греции ввели ЧП, а в Стамбуле крыша убила прихожан

11:36В местные бюджеты Николаевской области поступило почти 3,8 млрд гривен

11:22Сегодня во всем мире отмечают Международный день «спасибо»

11:16На Николаевщине с сегодняшнего дня будет работать губернаторская "горячая линия"

11:05Украинская армия отчиталась о небоевых потерях в зоне АТО в 2016 году: цифры по самоубийствам шокируют

10:52Николаевским медикам выразили благодарность за спасенные жизни

10:39Николаевские чернобыльцы наконец-то смогут подлечиться и отдохнуть

10:27Перепутали рычаги. Названа официальная причина крушения ТУ-154 с ансамблем Александрова

10:16Терновские болгары собираются встречать Новый год

10:04Минздрав начал мстить Тодурову: в Институт сердца нагрянет проверка

09:50В 2017 году расходы на развитие социально-культурной сферы Николаевщины значительно выросли

09:48Погода в Николаеве на 11 января

09:43Обама не смог сдержать слез в прощальной речи

09:35Завершено расследование убийства 30-летней жительницы Вознесенска, шокировавшего местную общину

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 12:371750

В Украине за неполный 2016 год на производстве погибло рекордное число работников

28.12.16 13:011990

У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

28.12.16 13:031880

Николаевская таможня вошла в пятерку лучших в Украине

28.12.16 13:212900

В Николаеве провели рейд по стихийным рынкам: изъяты елки, рыба, колбаса

Самые читаемые

05.01.17 14:0056780

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215250

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379630

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277380

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама