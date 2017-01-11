Опять штормит: в Николаевской области сегодня мокрый снег и гололедица на дорогах

По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии, 11 января на территории области и г. Николаева ожидается днем ​​снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 9-14 м / с. Температурные показатели достигнут ночью 6-11 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

С целью недопущения возникновения чрезвычайных событий и ситуаций, связанных с проявлениями стихии, органы управления и силы гражданской защиты находятся в усиленном режиме несения службы и приобщаются к ликвидации ее последствий, сообщили в пресс-службе ОГА. Коммунальные службы, правоохранительные органы и все соответствующие специалисты выполняют возложенные на них задачи, направленные на оперативное реагирование на последствия погодных условий.

Спасатели предупреждают: будьте крайне внимательны на улицах города, так как при гололеде возможные падения с последующим травмированием (переломами, вывихами). Старикам и беременным женщинам лучше не выходить из дома. Ограничьте пользование собственными транспортными средствами. Избегайте длительного нахождения на улице. Ни в коем случае не выходите на водные объекты и лед.

Если все же собрались на улицу, запомните следующие правила:

правильно подберите зимнюю обувь, с глубоким протекторным рисунком на подошве;

ходите по тротуарам, усыпанными песком или солью, или по неутоптанному снегу на внутреннем краю тротуара;

ступая на лед, максимальную нагрузку делайте не на пятку, а на носок;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов;

берегитесь катков, припорошенных снегом, ходите по освещенной части тротуара, не перебегайте проезжую часть дороги.

Помните, соблюдение элементарных правил личной безопасности существенно повышает ваши шансы не попасть в происшествие и сохранить свою жизнь и здоровье.