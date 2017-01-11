Миколаївські митники та фіскали зібрали понад 10 млрд грн податків

За січень-грудень 2016 року органами ДФС у Миколаївській області спільно з Миколаївською митницею ДФС до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 10,7 млрд грн. податків та зборів, у т.ч. до державного - майже 7 млрд гривень.

За інформацією ГУ ДФС у Миколаївській області, спільними зусиллями вдалося забезпечити позитивну динаміку надходжень з податків і зборів державного бюджету у порівнянні з 2015 роком – 131,5 %, тобто додатково забезпечено майже 1,7 млрд гривень.

Безпосередньо податківцями Миколаївської області у 2016 році до державного бюджету мобілізовано 2,7 млрд грн, що на 802 млн грн більше, ніж у 2015 році. З урахуванням надходжень від великих платників податків, які включені до Реєстру ВПП на 2016 рік та перебувають на податковому обліку у м. Києві та м. Одесі, у 2016 році сплачено понад 3 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у 2015 році.

З податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів до загального фонду державного бюджету мобілізовано 1,2 млрд грн, що майже на 500 млн грн, або на 67,6 % більше, ніж у аналогічному періоді 2015 року. Безпосередньо у грудні 2016 року забезпечено рекордний обсяг збору податку на додану вартість - 173 млн грн, що майже на 80 % перевищує середньомісячні надходження 2016 року.

З податку на прибуток до державного бюджету надійшло майже 330 млн грн, що на 56,6 млн грн, або на 21 % перевищує надходження аналогічного періоду минулого року. Крім того, великими платниками податків Миколаївської області, які перебувають на податковому обліку в інших регіонах, сплачено податку на прибуток 332,5 млн гривень. З урахуванням надходжень від великих платників податків з податку на прибуток забезпечено 662 млн грн, що на 390 млн грн більше, ніж у 2015 році.

Як вказують у ГУ ДФС у Миколаївській області, досягти вагомих результатів із забезпечення надходжень до бюджету вдалося завдяки ефективній співпраці органів ДФС у Миколаївській області з суб’єктами господарювання, налагодженню партнерських відносин з представниками бізнесу та громадськості, прозорому адмініструванню податків і зборів.