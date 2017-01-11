Николаевские земельщики пополнили местные бюджеты более чем на 2,5 млн грн

Об этом сообщили в Главном управлении Госгеокадастра в Николаевской области

Более чем на 2,5 миллиона гривен пополнились местные бюджеты Николаевской за предоставленные админуслуги. С начала года специалисты землеустроительной службы Николаевской области предоставили населению 108 932 административные услуги. Местные бюджеты региона получили 2 529 490 гривен за 38 203 админуслуги, предоставленные на платной основе. Другие 70 729 услуг или 54% от общего количества оказаны беплатно.

За административные услуги, требующие оплаты, землеустроители Николаевской области перечислили в бюджет более 2,5 млн гривен. Наибольшие поступления в размере 2,2 млн грн получены за предоставление выписок о земельном участке из Государственного земельного кадастра.

Еще 85 000 грн поступило за услуги по исправлению технической ошибки в сведениях Государственного земельного кадастра.

Среди бесплатных административных услуг наибольшее количество - 17 783 - запросы, которые касались государственной регистрации земельного участка.

Другие 9 040 админуслуг - запросы на получение справок из государственной статистической отчетности о наличии земель и распределении их между владельцами, землепользователями и угодьями.

Также землеустроители подготовили 8 264 выдержки из технической документации о нормативной денежной оценке земли.