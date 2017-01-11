Верхний банер

Литр молока подорожает до 20 грн

11.01.17 13:04Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В январе-феврале цены на молочные продукты в Украине примерно вырастут примерно на 10%.

"За последний год больше всего подорожало сливочное масло, которое с декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. прибавило в цене более 40%. А за последний месяц масло подорожало на пять гривен за килограмм и продолжает дорожать. Две-три гривны за литр добавило молоко, на три гривны подорожали сыр и сметана ", - сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Причинами подорожания эксперт назвал уменьшение поголовья и некачественного молока. В Украине до сих пор 90% молочного сырья производится населением, сообщает сайт "Обозреватель".

"Как только у нас ухудшаются погодные условия, меняется рацион питания у животных, уменьшается количество молока, которое люди сдают. Уменьшение молочного сырья приводит к уменьшению выхода молочной продукции. Это давит на рынок, продукт растет в цене», - подытожил эксперт.

Молочные продукты уже стали лидером подорожания в декабре. Кроме того, в последний месяц 2016 г. ощутимо поднялись цены на "социальный" хлеб.

Похожие новости

31.12.16 18:00Названы пять самых опасных ежедневных продуктов

15.10.16 11:31За последнюю неделю в Украине существенно поднялись цены на молочную продукцию

01.02.16 18:11Баштанский сыр получил китайский сертификат

21.11.15 08:51В Украине подскочат цены на сыр и молоко, – эксперт

02.09.15 16:11Треть молока, сметаны и сыров - без молока, - «Источник»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:02Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию

15:52Зеленый туризм: в Коблево на Николаевщине создадут агро-рекреационный кластер

15:43В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

15:34На Донбассе блокпосты оборудуют видеокамерами и откроют загсы

15:30В облгосадминистрации подтвердили завтрашний визит Порошенко в Николаев

15:20В Южноукраинске вместо кафе сгорел домик для отдыха экс-владельца «Плавней»

15:10У ФИФА украли шесть подарочных часов, одни из которых предназначались Роналду

14:59«Николаевэлектротранс» проверят из-за жалоб горожан на состояние троллейбусов

14:42Сегодня родилась наша землячка, ставшая известной писательницей, Виктория Платова

14:31Нашли крайних: причиной того, что в Николаеве не расчищают от снега улицы, "ЭЛУ автодорог" называет припаркованные автомобили

14:21Два украинца попали в десятку самых высокооплачиваемых боксеров мира

14:12В Николаеве перевернулся хлебный фургон на летней резине. Пришлось вызывать спасателей

14:06Ученые определили, сколько человеку нужно заниматься спортом для хорошего самочувствия

13:50Миколаївські митники та фіскали зібрали понад 10 млрд грн податків

13:41Известный николаевский хирург зовет горожан на акцию

13:35Второй богач мира в дни спада на бирже экономит на завтраках в McDonalds

13:29В Николаеве на обочине почти неделю стоит брошенный «БМВ» без номеров

13:26Губернатор Николаевской области Алексей Савченко прошел испытательный срок

13:18Кража за кражей: ворам приглянулся один из николаевских супермаркетов

13:15В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 16:051790

В Николаеве работники судостроительного завода вышли на пикет

28.12.16 16:302030

Умер известный николаевский историк, профессор Петр Тригуб

28.12.16 17:152130

У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

28.12.16 17:291930

Кабмин разрешил спецпошлины на автомобили из ЕС

Самые читаемые

05.01.17 14:0056820

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215310

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379660

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277460

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама