Литр молока подорожает до 20 грн

В январе-феврале цены на молочные продукты в Украине примерно вырастут примерно на 10%.

"За последний год больше всего подорожало сливочное масло, которое с декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. прибавило в цене более 40%. А за последний месяц масло подорожало на пять гривен за килограмм и продолжает дорожать. Две-три гривны за литр добавило молоко, на три гривны подорожали сыр и сметана ", - сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Причинами подорожания эксперт назвал уменьшение поголовья и некачественного молока. В Украине до сих пор 90% молочного сырья производится населением, сообщает сайт "Обозреватель".

"Как только у нас ухудшаются погодные условия, меняется рацион питания у животных, уменьшается количество молока, которое люди сдают. Уменьшение молочного сырья приводит к уменьшению выхода молочной продукции. Это давит на рынок, продукт растет в цене», - подытожил эксперт.

Молочные продукты уже стали лидером подорожания в декабре. Кроме того, в последний месяц 2016 г. ощутимо поднялись цены на "социальный" хлеб.