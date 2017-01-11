В Украине рухнул еще один банк

Нацбанк признал неплатежеспособным "Платинум Банк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора

По информации НБУ, "Платинум Банк" в числе других банков должен был провести докапитализацию до 1 января 2017 года.

"Однако, по состоянию на 01 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных", - заявляет НБУ.

Национальный банк отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков "Платинум Банка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4.8 млрд. грн.

По состоянию на 10 января 2017 года физическими лицами - владельцами существенного участия в ПАО "Платинум Банк" является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

Национальный банк признал Григория Гуртового и Бориса Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Борис Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении.

НБУ заявляет, что структура собственности банка признана непрозрачной в июне 2016 года. В августе 2016 года Кауфман подал в Национальный банк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании.

На сегодня Национальный банк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка с учетом непредставления отдельных документов, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины.

По информации Национального банка, Антимонопольный комитет в декабре 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов относительно приобретения Кауфманом контроля в "Платинум Банке".