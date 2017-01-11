Верхний банер

В Украине рухнул еще один банк

11.01.17 17:15Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Нацбанк признал неплатежеспособным "Платинум Банк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора

По информации НБУ, "Платинум Банк" в числе других банков должен был провести докапитализацию до 1 января 2017 года.

"Однако, по состоянию на 01 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных", - заявляет НБУ.

Национальный банк отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков "Платинум Банка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4.8 млрд. грн.

По состоянию на 10 января 2017 года физическими лицами - владельцами существенного участия в ПАО "Платинум Банк" является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

Национальный банк признал Григория Гуртового и Бориса Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Борис Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении.

НБУ заявляет, что структура собственности банка признана непрозрачной в июне 2016 года. В августе 2016 года Кауфман подал в Национальный банк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании.

На сегодня Национальный банк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка с учетом непредставления отдельных документов, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины.

По информации Национального банка, Антимонопольный комитет в декабре 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов относительно приобретения Кауфманом контроля в "Платинум Банке".

Похожие новости

05.01.17 09:39Курс доллара в Украине рухнул после Нового года

23.12.14 09:29Гонтарева связывает снижение курса гривны с обесцениванием рубля

24.09.14 15:33Банкиры пообещали руководству государства продавать доллары не дороже 12,95 гривни

14.10.13 11:48Национальный банк оптимизировал нормы обязательной продажи поступлений в иностранной валюте

21.10.08 09:21Нацбанк уверяет, что ситуация в Николаевской области стабильна

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:17Под Николаевом военный грузовик с топливом не разминулся с фурой и вылетел в кювет

19:06Стала известна дата следующего боя Ломаченко

18:54Советник Президента позитивно оценил состояние киевской трассы на Николаевщине перед завтрашним приездом Порошенко (ВИДЕО)

18:31В России возобновили поиски останков жертв на месте катастрофы Ту-154

18:20На Старый Новый год мэр Николаева отчитается перед горожанами

18:08Космические премии в НБУ вызвали шквал возмущения в соцсетях

17:46Колядники из Большой Коренихи наведались в администрацию Заводского района

17:31Праздники и выходные: сколько украинцы будут отдыхать в 2017 году

17:23Николаевский зоопарк устроит народные гулянья

17:15В Украине рухнул еще один банк

17:04В Николаеве военный едва не лишился рук, пытаясь вытащить застрявший автомобиль с помощью трамвая

16:56Аваков прогулял первое заседание Кабмина в этом году

16:43За минувшие сутки николаевские спасатели трижды вытягивали из кювета автомобили

16:30Голосуя за бюджетные законы, депутаты «по ошибке» ликвидировали налоговую милицию

16:19Николаевщина занимает 8-е место среди регионов Украины по количеству раскрытых преступлений, - покуратура

16:02Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию

15:52Зеленый туризм: в Коблево на Николаевщине создадут агро-рекреационный кластер

15:43В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

15:34На Донбассе блокпосты оборудуют видеокамерами и откроют загсы

15:30В облгосадминистрации подтвердили завтрашний визит Порошенко в Николаев

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 19:402020

Скончалась французская комедийная актриса Клод Жансак

28.12.16 20:422580

В России появился новый вид ВИЧ

28.12.16 20:431860

На время новогодних праздников полиция Николаевщины перейдет на усиленный режим работы

29.12.16 07:491710

Кабмин утвердил новые академические стипендии: сколько будут получать студенты

Самые читаемые

05.01.17 14:0056870

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215380

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379700

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277570

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама