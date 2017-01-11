Удар стихии: в Румынии снег чистят зэки, в Греции ввели ЧП, а в Стамбуле крыша убила прихожан

Прогнозы синоптиков неутешительны – морозы продержатся еще несколько дней

Европа в снежном плену. В Греции отменили занятия в школах из-за сильных морозов, в Румынии расчищать снег пришлось даже заключенным. А в Турции из-за непогоды погиб один человек, передает "Сегодня".

СТАМБУЛ. Трагедия в стамбульской мечети. Не выдержав толстого слоя снега, крыша здания рухнула прямо на прихожан. Один человек погиб, еще 10 получили травмы.

"Мы пришли сюда на похороны, и до церемонии нас не пускали внутрь. Но руководство мечети знало про снег, и что такое может случиться. Потому это их вина", – говорят местные жители.

Дороги Стамбула сейчас активно чистят – на улицы вывели полторы тысячи единиц техники. Но водители не спешат отправляться в путь. Ведь проехать можно далеко не везде.

Снегопад на несколько дней парализовал работу аэропорта имени Ататюрка. Полторы тысячи авиарейсов перенесли. Среди них и в Украину. Сегодня, как сообщили "Событиям" украинские туристы, полеты возобновили.

"На информационном табло я буквально 2 рейса увидела, которые отменили, а остальные рейсы летают, все спокойно, все нормально. Насколько я знаю, сегодня много людей, которые застряли реально здесь, они вернулись назад", – поделилась Наталия Пругар, пассажирка из Украины.

РУМЫНИЯ. От сильных снегопадов и лютых морозов страдают жители почти всего юга Европы. Холоднее всего в Румынии – в ее центральной части – до минус 25 градусов. Расчищать улицы от снежных завалов привлекли не только коммунальщиков, а и жандармов, спортсменов и заключенных.

ГРЕЦИЯ. На греческом острове Эвия – чрезвычайное положение. Высота снежного покрова местами достигает двух метров. На севере Греции небывалые морозы – до минус 18. Занятия в школах отменили. А синоптики тем временем предупреждают об ухудшении погоды.

Снегопады и морозы продержатся еще как минимум два дня.