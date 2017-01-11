Украинская армия отчиталась о небоевых потерях в зоне АТО в 2016 году: цифры по самоубийствам шокируют

Небоевые необратимые потери в рядах Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в 2016 году составили 256 погибших и умерших

Об этом свидетельствует ответ департамента информационно-организационной работы и контроля Министерства обороны Украины на запрос журналиста интернет-издания "Украинская правда" Алексея Братущака.

"Сегодня получил ответ из Минобороны на запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях - 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней – 58", - написал Братущак на своей странице в Facebook и выложил фотокопию ответа Минобороны.

Согласно данным, указанным в письме оборонного ведомства, 63 военных погибли в результате самоубийства, 58 умерли из-за болезней. Смерть 39 военных наступила вследствие неосторожного обращения с оружием, 30 были убиты, 29 смертей квалифицированы как несчастные случаи. Кроме того, 18 человек погибли в ДТП, 10 смертельно отравились (алкоголем, наркотическими веществами и др.), 5 – другие случаи, 4 – нарушения мер безопасности.

Ранее сообщалось, в 2016 году количество небоевых потерь впервые превысило число убитых противником. Такую статистику опубликовало BBC.Украина, запросившее данные в Генштабе ВСУ. "Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256", – сказано в сообщении.