В местные бюджеты Николаевской области поступило почти 3,8 млрд гривен

Органами Государственной фискальной службы в Николаевской области в январе-декабре 2016 года в местные бюджеты мобилизовано почти 3,8 млрд грн.

Это позволило обеспечить положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в местные бюджеты дополнительно поступило почти 1,3 млрд гривен . При этом, из общей суммы мобилизации платежей в местные бюджеты крупными налогоплательщиками, которые находятся на налоговом учете в других регионах, в областной бюджет Николаевщины в 2016 году уплачено 37 млн ​​грн налога на прибыль.

Бюджетные назначения, принятые местными советами на январь-декабрь 2016 г. выполнены на 118%, дополнительно обеспечено 573 млн гривен.

По информации ГУ ГФС в Николаевской области, за счет налога на доходы физических лиц, который является основным доходным источником наполнения местных бюджетов, в 2016 году мобилизовано почти 2,3 млрд грн, что на 51%, или на 766,5 млн грн больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Что касается других доходных источников:

-от платы за землю поступило 549,1 млн грн, удельный вес которой в общей сумме поступлений местных бюджетов составляет 14,5%;

-за счет единого налога - 468,6 млн грн (12,3%);

-акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной подакцизных товаров - 294,9 млн грн (7,8%);

-налога на прибыль - 71,9 млн грн (1,9%);

-рентной платы за специальное использование воды и недр - 38,8 млн грн (1,0%);

-налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 41,8 млн грн (1,1%);

-платы за лицензии - 25,6 млн грн (0,7%);

-экологического налога - 27,1 млн грн (0,7%).

В Главном управлении ГФС в Николаевской области отмечают, что успешное наполнение местных бюджетов свидетельствует об эффективности функционирования механизма децентрализации власти. Это, в свою очередь, предоставляет органам местного самоуправления возможность повышения уровня социальных гарантий граждан.