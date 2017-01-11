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В 2017 году расходы на развитие социально-культурной сферы Николаевщины значительно выросли

11.01.17 09:50Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Расходная часть областного бюджета Николаевской на 2017 год составляет около 4,8 млрд грн, что почти на 40% больше показателей бюджета за прошлый год. Что касается социально-культурной сферы, то в 2017 году из областного бюджета будет финансироваться 165 заведений учреждений.

По информации пресс-службы ОГА, ресурс на образование составит 667, 5 млн грн, а прирост составит 40% (основные расходы - расходы развития, оплата труда, питания и стипендии).

Расходы на здравоохранение составляют 773, 1 млн грн, а прирост составляет 35%. К основным показателям относятся расходы развития, оплата труда, закупка медикаментов, питания.

На социальную защиту и социальное обеспечение жителей области запланировано 123, 2 млн грн, что больше прошлогоднего показателя на 45%.

На культуру и искусство заложено 103, 4 млн грн. Прирост расходов на сферу составляет 55%.

На физическую культуру и спорт выделяется 48, 6 млн грн. Отметим, что здесь прирост составляет 62%.

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