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Юг Украины накроет новый мощный циклон. Николаевщина - в зоне риска

10.01.17 20:40Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Власти предупредили, что дороги снова будут перекрыты

Новый мощный циклон надвигается на юг Украины. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и гололедицу в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Уже с полуночи в регионе закроют для проезда дороги.

Трассу международного значения Одеса-Кучурганы, которая ведет к границе с Приднестровьем, расчистили только к обеду. Путь был закрыт четыре дня. Но уже с полуночи все трассы на юге Одесской области вновь закроют, сообщает телеканал Украина.

"Дороги из районов Лиманского района, Беляевского и все, что ниже будут закрыты для движения транспорта. Это означает, что дороги государственного значения, местного и остальные закрываются, это означает, что мы не движемся никуда, не едем, ждем, терпим", – отметила Соломия Бобровская, и.о. председателя Одесской областной администрации.

Перекроют дороги из-за очередного снегопада – он, по прогнозам синоптиков, начнется этой ночью.

"Ожидаем осадки, а так как эти осадки будут смешаны в виде снега, мокрого снега и как последствие, возможно, ожидать такие явления как гололед, гололедица, налипание мокрого снега", – сказал Виктор Сытов, сотрудник Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Во время передышки между снегопадами, коммунальные службы пытаются расчистить проезд хотя бы на трассах международного и регионального значения.

В облавтодоре объясняют – движение останавливают исключительно для безопасности водителей.

"Те люди, которые на свой страх и риск выезжают в метели в период сложных условий, делают и себе медвежью услугу и затрудняют работу и ГСЧС, и железнодорожников. Мировая практика следующая – когда объявляется штормовое предупреждение, дороги перекрываются", – сказал Олег Вернигора, руководитель Службы автомобильных дорог Одесской области.

Сколько продлится запрет на проезд по дорогам на юге страны – решит штаб по ликвидации последствий стихии завтра утром.

Добавим, трасса на Киев остается открытой.

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Вторник, 10.01.2017

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