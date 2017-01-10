Новогодние каникулы для николаевских школьников продлили еще на 2 дня

Городская власть приняла решение продлить новогодние каникулы для николаевских школьников еще на 2 дня. Теперь ребята вернутся за парты 16 января.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

10 января городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №1-р «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях г. Николаева». В распоряжении отмечается, что учебный процесс приостановлен с 12.01.2017 по 14.01.2017.

Как сообщил заместитель городского головы Евгений Шевченко, каникулы продлили для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ, а также, учитывая сложные погодные условия: