27.12.16 20:582100
Новогодние каникулы для николаевских школьников продлили еще на 2 дня
|10.01.17 19:04
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Городская власть приняла решение продлить новогодние каникулы для николаевских школьников еще на 2 дня. Теперь ребята вернутся за парты 16 января.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
10 января городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №1-р «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях г. Николаева». В распоряжении отмечается, что учебный процесс приостановлен с 12.01.2017 по 14.01.2017.
Как сообщил заместитель городского головы Евгений Шевченко, каникулы продлили для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ, а также, учитывая сложные погодные условия:
– Хотя уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад, перестраховаться не помешает. Тем более, когда речь идет о здоровье детей, – отметил Евгений Шевченко.