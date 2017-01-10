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Украинская компания заинтересовалась строительством спортивного комплекса в Николаеве

10.01.17 18:41Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета, член фракции «Оппозиционный блок» заявляет о том, что нашел инвестора для строительства в Николаеве спортивного комплекса европейского образца

Компания «Sport Life» готова построить его за свой счет, сообщает пресс-служба городской организации партии «Оппозиционный блок».

-Я нашел инвестора, который готов создать в Николаеве спортивный комплекс европейского образца – так же, как этот инвестор создал подобные комплексы в других городах. Это компания «Sport Life». Я специально поехал в Кривой Рог, чтобы посмотреть, как это работает там.

И вот что я увидел. Это огромный спортивный комплекс, построенный по современным технологиям, напичканный современным оборудованием.

Он включает в себя: бассейн (в некоторых комплексах этой компании до трех видов бассейнов в одном сооружении), детское плавание и грудничковое, отдельная программа для участников АТО, зона с тренажерными залами, ледовый каток, аквапарк, в некоторых комплексах у них есть зоны для сквоша и мини-футбола.

То есть, это спорт для всей семьи. Причем есть как бюджетные варианты, так и вип-предложения, - рассказал Дмитрий Жвавый.

По словам депутата, подобные комплексы успешно работают в нескольких городах Украины.

–От города требуется только выделить земельный участок. Все остальное компания делает сама, они строят по новейшим технологиям. При этом мы можем быть уверены в порядочности инвестора. Ведь мы не первые, кто загорелся этой идеей.

Такие сооружения успешно работают в Киеве, Львове, Днепре, Виннице, Кривом Роге и ряде других городов. Там это все уже есть. А Николаев, как всегда, самый последний. Плюс, мы ничем не рискуем. Потому что выделять городские деньги ни на что не нужно.

Это самоокупаемый проект. Хочется, чтобы и в нашем городе спорт был доступен не только профессиональным спортсменам, а и всем горожанам, - утверждает Дмитрий Жвавый.

По мнению народного избранника, спортивный комплекс мог бы расположиться неподалеку от Центрального городского стадиона на заброшенном футбольном поле.

–По моему мнению, самым удобным для горожан было бы расположение возле Центрального стадиона. Там слева от стадиона есть пустырь – заброшенное футбольное поле. Это удобная транспортная развязка. К тому же, это известное для горожан место. Можно сказать, центр спортивной жизни, - отметил Дмитрий Жвавый.

Дмитрий Жвавый также добавил, что уже обсудил с мэром Николаева Александром Сенкевичем идею строительства спортивного комплекса. По его словам, городской голова выразил заинтересованность в реализации этого инвестпроекта.

–Я рассказал о своем предложении мэру города. И увидел заинтересованность с его стороны. Ведь, действительно, это решило бы многие городские проблемы и дало бы толчок развитию спорта. Инвестор готов провести официальную презентацию. Все, что нужно – это выделить земельный участок. Все остальное инвестор сделает сам, - сказал Дмитрий Жвавый.

Депутат также утверждает, что если начать строительство в ближайшее время, то открытие спортивного комплекса состоится уже в этом году.

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Вторник, 10.01.2017

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