Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

Україна в 2016 році експортувала 219,45 тис. тонн кондитерських виробів, що на 6% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомила Державна фіскальна служба, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з її даними, в грошовому вираженні експорт кондитерської продукції знизився на 10,5%, до 350,23 млн доларів у порівнянні з 2015 роком.

Зокрема, Україна наростила поставки за кордон кондвиробів без вмісту какао на 2%, до 77,46 тис. тонн, але скоротила поставки шоколаду на 13,6% (до 58,52 тис. тонн), хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів - на 7,2% (до 83,47 тис. тонн).

Основними покупцями української продукції були країни СНД: Казахстан, Азербайджан, Білорусь, Молдова, Туркменістан та ін.

Імпорт кондвиробів в Україну в 2016 році також скоротився на 5,5%, до 34,4 тис.тонн, у грошовому вираженні зріс на 2,3%, до 122,86 млн дол. в порівнянні з попереднім роком.

Основними постачальниками в Україну стали Німеччина, Польща, Туреччина, Нідерланди, Болгарія та ін.