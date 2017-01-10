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В Николаеве на социальную поддержку участников АТО в 2017 году потратят более миллиона гривен

10.01.17 10:32Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

В 2017 году из бюджета города Николаева будет выделено 1,308 миллиона гривен на финансирование городской программы социальной поддержки участников антитеррористической операции и их семей.

В частности, 900 тысяч гривен, по информации "Николаевских новостей", запланировано на предоставление адресной денежной помощи семьям погибших и умерших участников боевых действий в зоне АТО, 250 тысяч гривен - на изготовление проектов отведения земельных участков для индивидуального строительства участниками АТО и семьями, члены которых погибли на Донбассе во время АТО, 116 тысяч гривен – на предоставление адресной денежной помощи инвалидам АТО. Еще 42 тысячи гривен - на льготы по оплате услуг ЖКХ и природному газу.

Отметим, что в паспорте утвержденной городской программы социальной поддержки участников антитеррористической операции и их семей на 2017-2019 годы сказано, что общий объем финансирования за 3 года составит 5,461 миллиона гривен, из которых средства городского бюджета составят 3,931 миллиона гривен.

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