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Компромисс: николаевский перевозчик снизил тариф для жителей сел

10.01.17 10:51Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

С 1 января жителям Николаевского района пришлось платить больше за проезд в маршрутках, что вызвало недовольство людей

Для жителей сел Николаевского района новый год начался с "сюрприза" от перевозчиков, повысивших тариф на проезд. На это остро отреагировали пассажиры, поскольку многим нужно ездить на работу в областной центр. Как рассказала в "Фейсбуке" председатель Николаевской РГА Алла Воробьева, перевозчик все-таки пошел на компромисс, сообщает Depo.Миколаїв.

Хотя жители Радсада, Новобогдановки, Сапетни, Терноватого и Ольшанского и отмечали, что перевозчик "Орион-Авто" не предупредил о повышении тарифа, Воробьева пишет, что на объявление никто не обратил внимание: "За новогодними хлопотами никто не обратил внимание на объявление "ОРИОН-АВТО" ни на АС "Дачная", ни в рейсовых автобусах на пригородных маршрутах №161"Николаев-Радсад"и №159 "Николаев-Новобогдановка" об увеличении стоимости проезда на этих маршрутах с 1 января".

Так, на 161-м маршруте проезд "подскочил" с 10 грн до 14 грн, на 159-м - с 13 до 17 грн. Поэтому жители стали обращаться в Радсадовский сельсовет, а РГА - к руководителю "Орион-Авто" Валерию Буркуну и в управление инфраструктуры ОГА. Как выяснилось, местные органы исполнительной власти уже не имеют полномочий регулировать тарифы на пригородные и междугородные перевозки. Согласно постановлению Кабмина, с мая 2015 г. перевозчики сами устанавливают цены на проезд.

Кроме того, по постановлению Мининфраструктуры, перевозчики должны пересматривать тарифы с изменением условий работы, в том числе - изменение стоимости топлива более чем на 10%, стоимости запасных частей и условий оплаты труда. Поскольку с 1 января 2017 г. повысили «минималку» до 3 200 грн, и растет стоимость горюче-смазочных материалов, "Орион-Авто" установило тариф за 1 км перевозок пассажиров на пригородных маршрутах в размере 0,57 грн без учета налогов и страхового сбора, "что дало бы возможность в значительной степени возмещать эксплуатационные расходы и обеспечивать надежное транспортное обслуживание населения ". Однако жителям сел приходилось платить на 4 грн больше.

По словам Воробьевой, Буркун ей лично позвонил и обещал найти компромиссный вариант, чтобы уменьшить стоимость билетов, приобретенных в кассе. По этому поводу встречались с общественностью, председателем Радсадовского сельсовета и депутатами райсовета. В итоге перевозчик снизил стоимость за 1 км до 0,44 грн. Таким образом, с 4 января проезд на маршрутах №161 "Николаев-Радсад" стоит 12 грн (через кассу - 12,18 грн), №159 "Николаев-Новобогдановка" - 14,5 грн. (через кассу - 14,88 грн.).

В комментариях жители все же настаивали, что никаких объявлений о повышении тарифа не было. Также отмечается, что повышение "затронуло" и с. Заречное. "В последний раз, когда я была там, проезд до Заречного составил на маршруте №164 (старобогдановский) 14 грн. Хотя до 1 января был 11 грн", - написала Анастасия Белая.

Она добавила, что качество перевозок не становится лучше: в некоторые дни в автобус невозможно войти.

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