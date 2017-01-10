Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

Прогнозируется небольшой снег, за исключением крайнего запада Украины. Самый сложный погодный период для украинцев уже прошел.

Об этом заявила ведущий синоптик "Укргидрометцентра" Надежда Жук, спрогнозировав погоду в ближайшие дни, передает 5 канал.

По ее словам, самый сложный период уже прошел. "В ближайшее время морозы постепенно будут спадать. Этой ночью холоднее всего, как и ранее, будет в западных областях.

В Карпатах возможно снижение температуры до -25 градусов. На остальной территории – морозы слабее. Ночью – 8-13 градусов, днем -4 -9 мороза", - отметила синоптик.