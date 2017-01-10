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Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

10.01.17 10:00Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Прогнозируется небольшой снег, за исключением крайнего запада Украины. Самый сложный погодный период для украинцев уже прошел.

Об этом заявила ведущий синоптик "Укргидрометцентра" Надежда Жук, спрогнозировав погоду в ближайшие дни, передает 5 канал.

По ее словам, самый сложный период уже прошел. "В ближайшее время морозы постепенно будут спадать. Этой ночью холоднее всего, как и ранее, будет в западных областях.

В Карпатах возможно снижение температуры до -25 градусов. На остальной территории – морозы слабее. Ночью – 8-13 градусов, днем -4 -9 мороза", - отметила синоптик.

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Вторник, 10.01.2017

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