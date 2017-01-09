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Трасса Н-11 Николаев-Кривой Рог находится в плачевном состоянии, - автомобилисты

09.01.17 20:30Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

Трасса Н-11 «Николаев-Кривой Рог» мало пригодна для проезда. Об этом свидетельствует видео, размещенное на видеохостинге YouTube пользователем Андреем Мирончуком.

Видео снято на автомобильный регистратор днем в воскресенье, 8 января в районе с. Новомихайловка Казанковского района. По всему видно, что дорога совсем не очищена — автомобиль движется по колее, проложенной прямо в снегу. Движение возможно только благодаря небольшому количеству снега, который с поля намело на дорогу. При этом проедет здесь далеко не всякое авто — машина с низким клиренсом обязательно сядет «на брюхо».

При таком состоянии проезжей части высока вероятность заносов, пишут Новости-Н. Водитель и пассажиры автомобиля с регистратором останавливаются, для того чтобы помочь вытащить «улетевший» с трассы и застрявший на обочине «УАЗ Патриот».

Напомним, что 8 января дорожные службы Николаевщины отрапортовали, что все дороги области открыты для проезда любым видом транспорта.

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Понедельник, 09.01.2017

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