Николаевские спасатели напомнили, как вести себя зимой на водных объектах

В течение выходных и праздничных дней, 7 и 8 января, спасатели Николаевщины продолжили проведение широкомасштабной информационно-просветительской компании, направленной на профилактику и недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций и на водных объектах.

Так, почти в каждом районе области прошли рейды, в которых привлекались и представители правоохранительных органов. Во время профилактических мероприятий спасатели доводили до сведения граждан статистику гибели людей на воде в зимний период, рассказывали об основных факторах, которые привели к данным случаям, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области .

«Очень часто мы наблюдаем, что как только на реках стал лед, люди начинают стремиться к водоемам, кто порыбачить, кто просто погулять. При этом напрочь забывают об основных правилах безопасности, мотивируя это тем, что на дворе мороз, и лед «конечно же крепкий». Однако, ледовое покрытие может быть не таким надежным как кажется на первый взгляд. Следует помнить, что в местах сильного течения он может быть тонким по сравнению с теми водоемами, где вода стала. Кроме того, идя на лед нужно помнить, что нельзя находиться большими группами на одном участке, следует обходить места, покрытые снежным покровом, ведь неизвестно что скрывается под снегом, а если вы пришли порыбачить не прокалывайте одновременно много лунок рядом друг с другом », — рассказывали спасатели.

Сотрудники Службы спасения акцентировали внимание всех граждан на том, что только соблюдение правил поведения может гарантировать им безопасность. А на память спасатели подарили всем, с кем имели возможность пообщаться, информационно-просветительские листовки, в которых подробно разъяснено чего нельзя делать зимой на водных объектах, как нужно себя вести и предметы первой необходимости которые могут спасти в случае опасности.