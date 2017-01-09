Сенкевич подвел итоги борьбы со снежной стихией: "Уверен, в следующем году все будет лучше"

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что город справился со снежной стихией, а власть подняла планку ожидания людей по уборке снега.

Об этом мэр написал на своей странице в Фейсбуке.

Городской голова поблагодарил все предприятия и организации, которые приняли участие в уборке города. А неравнодушные николаевцы, в свою очередь, снова доказали, что вместе можно решить любую проблему.

"Хочу поблагодарить всех предприятия и организации, которые приняли участие в уборке города. А также неравнодушных николаевцев, которые снова доказали, что вместе можно решить любую проблему. Хочу искренне поблагодарить коллектив и руководство КП НГС "Николаевэлектротранс", благодаря которому круглосуточно по городу курсировали трамваи и троллейбусы. Отдельно хочу поблагодарить коллектив ЭЛУ автодорог Николаева и лично Наталью Горбенко за самоотверженную работу", - отметил мэр.

При этом Сенкевич увидел определенные проблемы в уборке отдаленных районов, пешеходных зон и частного сектора. Но в целом, городской голова считает, что власть подняла планку ожидания людей по уборке снега.

"Полугодовая подготовка предприятия к зиме показала, что с системным подходом профессионального руководства, даже с небольшим количеством техники можно избежать коллапса. Конечно, есть куда расти, как в уборке отдалённых районов, частного сектора, так и в уборке пешеходных зон. В этом году мы подняли планку ожиданий людей от городских властей по уборке снега. Уверен, в следующем все будет лучше.", - подытожил городской голова.