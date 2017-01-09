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Миколаївський бронетанковий завод розробляє поліпшену версію БРДМ-2

09.01.17 09:29Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод», що входить до складу концерну «Укроборонпром», розробляє новий варіант модернізації радянської розвідувальної броньованої машини БРДМ-2.

Відповідно до вимог Міністерства оборони України і побажань низки іноземних замовників фахівцями підприємства розпочата робота над створенням більш захищеної версії бронемашини БРДМ-2. Вона матиме посилений захист і поліпшені тактико-технічні характеристики.

Передбачається, що оновлена бойова машина, створена на базі БРДМ-2, отримає новий, більш потужний і економічний дизельний двигун FTP Iveco Tector. Компонування носової частини БРДМ зазнає істотних змін. Для посилення бронювання лобової частини вирішили повністю відмовитися від люків водія і командира. Натомість передбачена можливість додаткового бронезахисту. При цьому на бронеавтомобіль може бути встановлена додаткова решітка для забезпечення захисту від ручних протитанкових гранат різних видів.

Також планується посилити озброєння бронемашини встановленням нового дистанційно керованого бойового модуля з гарматою 23 мм і спареним кулеметом 7,62 мм. Це дозволить значно підвищити рівень вогневої потужності оновленої бойової машини.

Очікується, що перший дослідний зразок нової бойової машини буде створений у середині 2017 року, повідомляє military-informant.com

Сергій ВОРОНКОВ " Народная Армия"

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