26.12.16 10:452200
Прогноз погоды на сегодня
|09.01.17 09:00
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В Украине в понедельник, 9 января, сохранится морозная погода, на всей территории прогнозируются осадки, сообщает Гидрометцентр
Так, на западе страны днем будет снежно, температура от 8 до 18 градусов мороза. На севере также пройдет снег, температура будет колебаться от 6 до 9 градусов мороза.
На востоке днем прогнозируют снег с дождем, будет теплее: от 0 до -3. В южных областях холоднее всего будет в Одесской (до -12), в остальных — от -3 до -8.