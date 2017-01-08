Украинцам осовременят пенсии, но не всем

В Украине минимальный размер пенсии в 2017-м вырастет с 1 247 до 1 373 гривен. При этом средний размер пенсии, как отмечают в Пенсионном фонде (ПФ), достигнет 2 001 гривны.

Общий бюджет составит 283,2 миллиарда гривен, при этом 156,2 миллиарда гривен выделит государство, более 120 миллиардов – собственные доходы фонда (за счет единого социального взноса).

Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2 001,4 гривны, что на 269,4 гривны больше ожидаемого размера в 2016-м, говорилось на заседании правления Пенсионного фонда, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ПФ планирует осовременить пенсии. В этом году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет «осовременивание». Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1 247 гривен) и при этом продолжают работать.

Кроме того, для тех, кто получает 1 300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5 000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).