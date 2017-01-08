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"Я не буду чистить им снег!" - Сенкевич

08.01.17 14:01Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский городской голова Александр Сенкевич жестко раскритиковал горожан, которые не хотят своими силами почистить снег у своих домов.

Как сообщают "Новости-N", об этом шла речь на одном из заседаний в мэрии, посвящённом вопросу борьбы со стихией.

По мнению градоначальника, люди должны сами брать лопаты в руки, а не ждать, пока коммунальные службы и городские власти «откопают» их подъезды.

  • В прошлом году меня встретила одна женщина и говорит: «Вы знаете, мы три дня ждали, не могли выйти из подъезда, чтобы нам снег почистили». Понимаете? Так пусть ждут в следующем году, в этом году, пусть до лета ждут пока не растает. Я не буду чистить им снег! У нас привыкли... Что вы сделали для этого? Мы написали. Мы позвонили на горячую линию. А лопату вы не пробовали брать в руки, почистить возле подъезда, чтобы выйти? - жестко раскритиковал горожан мэр.

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