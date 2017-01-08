"Я не буду чистить им снег!" - Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич жестко раскритиковал горожан, которые не хотят своими силами почистить снег у своих домов.

Как сообщают "Новости-N", об этом шла речь на одном из заседаний в мэрии, посвящённом вопросу борьбы со стихией.

По мнению градоначальника, люди должны сами брать лопаты в руки, а не ждать, пока коммунальные службы и городские власти «откопают» их подъезды.