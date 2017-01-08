Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА

Учитывая прекращение осадков и по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, сообщается о возобновлении движения всех категорий транспортных средств на трассе Н-11.

Восстановление движения транспорта касается участка автодороги Н-11 Днепропетровск - Николаев (через Кривой Рог), км 179 + 570 (граница Днепропетровской области) - км 197 + 570 (смт .Казанка) с 13:00 8 января.

Напомним, что с 10.00 восстановлено движение на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения для проезда всех категорий транспортных средств.

С 12.00 восстановлено движение на автодрози М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог), км 55 + 550 (предел Одесской области)

Таким образом, движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено.