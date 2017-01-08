На Николаевщине открыты все трассы, кроме М-14 и Н-11

По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области, по состоянию на 10.00 8 января, восстановлено движение на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения для проезда всех категорий транспортных средств.

Закрытыми остаются только участки автодорог М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 55 + 550 (предел Одесской области) - км 177 + 531 (предел Херсонской области) и Н-11 Днепропетровск-Николаев, км 179 + 570 (предел Днепропетровской области) - км 197 + 570 (смт. Казанка).

Наиболее сложная ситуация на Николаевщине сложилась именно на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, особенно в Одесском направлении в районе сел Чапаевка, Красное, Комсомольское и Федоровка, а также на автодороге Н-11 Днепропетровск-Николаев от села Михайловка Казанковского района до границы с Днепропетровской областью.

За прошедшие сутки для расчистки путей от снега и сугробов были задействованы 144 дорожных работника и 123 единицы спецтехники (плужные, пескоразбрасыватели, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры и роторный снегоочиститель), 28 из которых обеспечили местные фермерские хозяйствама.

Сейчас продолжаются снегоочистительные работы на всех автодорогах области для скорейшего восстановления движения транспорта по всем направлениям.