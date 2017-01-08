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Николаевские спасатели развозят по медучреждениям больных и беременных, трассы по-прежнему закрыты, - оперативная информация (ВИДЕО)

08.01.17 11:04Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области предоставило оперативную информацию о ликвидации последствий непогоды по состоянию на 9:00 8 января

В течение 6-7 января в результате сложных погодных условий - сильного снега, метели и порывистого ветра - на автодорогах области образовались снежные заносы, частично нарушены нормальные условия функционирования транспортной инфраструктуры области.

Слой снежного покрова на дорогах составляет от 5 до 30 см, высота переметов - от 1 до 1,5 метров.

Закрыто движение на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области к ликвидации погодных условий и оказания помощи населению привлекались 71 раз, была задействована 101 единица техники и 131 человек личного состава.

Из снежных заносов, в течение двух суток изъят 101 автомобиль, оказана помощь 435 лицам.

Доставлены в больницы беременная женщина и 6 больных людей.

По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области, в работе на автодорогах задействованы 68 ​​единиц техники и 89 работников.

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