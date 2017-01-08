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В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

08.01.17 12:33Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В Национальном банке Украины официально подтвердили введение в ближайшее время купюры номиналом в 1 000 гривен

Об этом в интервью "LB.ua" заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Но пока в НБУ не говорят, кто будет изображен на купюре.

"Говорить, кто изображен (на купюре, - ред.), нельзя. Потому что все документы по этой купюре приносят в красной папке "совершенно секретно". Но я думаю, что интригу мы продержим недолго", – сказал Сологуб.

В то же время он отметил, что расчеты Нацбанка показали оптимальность введения такой крупной купюры, пишет "Страна".

"В целом, если смотреть на систему с купюрами, есть оптимальная точка. Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят, что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры", – пояснили в НБУ.

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