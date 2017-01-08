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«Укрзализныця» сообщила о задержке поездов в связи с непогодой

08.01.17 06:51Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Как отмечается, за прошедшие сутки (с 8:00 6 января до 8:00 7 января) работало 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. «Укрзализныця» приносит извинения пассажирам за возможные неудобства

В связи с резким ухудшением метеоусловий практически на всех железных дорогах Украины в настоящее время шесть пассажирских поездов курсируют с опозданием, сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Facebook.

«В частности, скоростной поезд № 706 Перемышль-Киев идет с опозданием на 1 час 44 минуты. Скоростной поезд № 748 Львов-Дарница идет с задержкой на 1 час. Поезд № 92 Одесса-Константиновка отправился из Одессы с задержкой на 29 минут. Поезд № 270 Одесса-Харьков отправился из Одессы с опозданием на 41 минуту», — сказано в сообщении.

Кроме того, менее чем на полчаса задерживаются в пути еще два поезда: № 70 Львов-Мариуполь и № 74 Львов-Москва. Скоростной поезд № 732 Киев-Запорожье прибыл на конечную остановку с задержкой на 28 минут.

Также «Укрзализныця» приносит извинения пассажирам за возможные неудобства. «Наши сотрудники прилагают все усилия по сокращению времени опоздания поездов и очистки путей и переездов от снега. Все пассажиры железной дороги гарантированно будут доставлены к месту назначения», — добавили в пресс-службе.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, движение на автомобильных дорогах остается ограниченным в пяти областях.

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Воскресенье, 08.01.2017

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