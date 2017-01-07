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Последствия снегопада на Николаевщине: переметы на некоторых участках трасс достигают 1 метра в высоту, - оперативная информация

07.01.17 19:08Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области предоставило оперативную информацию о последствиях непогоды, разыгравшейся на Николаевщине 6-7 января 2017 года

По состоянию на 16:00, проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. По данным мобильных групп ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, проблемным участком является автодорога Одесса-Мелитополь-Новоазовск - заснеженная, переметы увеличиваются, местами до 1 метра.

Температура воздуха от -11 до -15, скорость ветра 15-20 м/с, снежный покров 25-35 см.

6-7 января для извлечения автотранспорта из снежных заносов и для проведения разведки на дорогах области привлекалось 45 единиц техники и 148 сотрудников Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Из сугробов спасатели вытащили 55 автомобилей, оказана помощь 164 гражданам**, в том числе беременной женщине и 17 детям.

Для оказания помощи водителям было развернут мобильный пункт обогрева вблизи Баштанки.

С целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега и снежных заносов, на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения закрыто движение для проезда всех категорий транспортных средств.

Отключенными от электроснабжения остаются 8 населенных пунктов: в Баштанском - 4, Николаевском-2, Первомайском-2. Задействовано 16 бригад облэнерго.

В целом ситуация в области стабильная и контролируемая, все службы работают в усиленном режиме.

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