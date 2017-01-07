На Николаевщине сегодня с 17.00 будет закрыто движение для проезда всех категорий транспорта

Об этом сообщили в Николаевской ОГА

"Обращаем внимание, что в Николаевской области с 17:00 7 января на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения будет закрыто движение для проезда всех категорий транспортных средств. О запрете движения сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области - с целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативного расчистки дорог от снега", - рассказали в ОГА.

По данным о штормовом предупреждении от Николаевского областного гидрометеорологического центра, ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, ветер северный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, температура ночью 14-19 °, днем ​​9-14 ° мороза.