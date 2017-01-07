Верхний банер

Віце-прем’єр Зубко проінформував щодо наслідків негоди в Україні: з обочин і кюветів витягнули більше 600 людей

07.01.17 15:47Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко проінформував щодо наслідків ускладнення погодних умов в Україні станом на ранок 7 січня.

Про це він написав на своїх сторінках у Твіттер та Фейсбук, повідомили в прес-службі віце-прем'єра.

«Оперативна інформація на 8 год. 7 січня 2017 року. На окремих ділянках автодоріг Одеської області зафіксовано 3 затори, в яких опинилось 60 автомобілів, 100 осіб, а саме:

-поблизу с. Кирнички Ізмаїльського району автодорога М–15 «Одеса – Рени» - 35 транспортних засобів, 70 чол., (40 чол. розміщено в дитячому садку с. Кринички, та 20 чол. на АЗС «РомПетроль»);

-між населеними пунктами Шевченкове та Червоний Яр Кілійського району на автошляху місцевого значення - 5 транспортних засоби, 20 чол;

-між населеними пунктами Єреміївка та Роздільне Роздільнянського району на автошляху місцевого значення - 20 транспортних засобів, 20 чол. Ліквідовані затори:

-поблизу с. Спаське Татарбунарського р-ну вивільнено 20 автомобілів;

-поблизу с. Розкішне Б-Дністровського р-ну вивільнено 30 автомобілів;

-між населеними пунктами Шевченкове та Мирне Кілійського району вивільнено 10 автомобілів.

До ліквідації залучено 15 од. тех. та 34 чол., з яких від ДСНС - 9 од. тех. та 25 чол. о/с. Також 3 одиниці важкої інженерної техніки від ДСНС та МО України. На решті території України заторів на автошляхах не зафіксовано.

Людей, які отримали обмороження під час заторів немає.

На автодорогах України залучено 1 тис. 412 од. тех. та 2 тис. 242 чол., з яких від Укравтодору - 1 тис. 258 од. техніки та 1 тис. 698 чол, від ДСНС - 153 од тех. та 544 чол. о/с.

Підрозділами ДСНС витягнуто з обочин та кюветів 343 автомобіля (за добу 201), в яких перебувало 667 осіб (за добу 477).

З метою недопущення переохолодження людей розгорнуто 3 тис. 779 пунктів обігріву, в тому числі від ДСНС – 100. Надано допомогу – 22 тис. 882 особам (за добу – 1 тис. 588 особам).

Знеструмлено 71 населений пункт у семи областях, а саме: Одеській – 35 н.п., Львівській – 14 н.п., Херсонській – 10 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Кіровоградській – 2 н.п., Київській – 2 н.п., Черкаській – 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Погодні умови: у Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях припинились опади, у Херсонській, Кіровоградській областях - невеликий сніг. Сильні пориви вітру в Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях. Температура повітря у Одеській, Миколаївській, Херсонські областях 10-12° морозу, у Запорізькій, Дніпропетровській областях 1-4° морозу.

Ситуація знаходиться на контролі ДСНС», - йдеться на сторінці Віце-прем’єр-міністра у Фейсбук.

Похожие новости

07.01.17 19:08Последствия снегопада на Николаевщине: переметы на некоторых участках трасс достигают 1 метра в высоту, - оперативная информация

07.01.17 13:16Смерть на дорогах Украины из-за непогоды

21.10.16 12:08К отопительному сезону местное самоуправление должно готовиться заблаговременно, а не ждать температурного режима, - Геннадий Зубко

29.12.14 15:05В Николаеве рабочий день сегодня сокращен до 15.00. Въезд большегрузного транспорта в город с 15.00 закрыт

22.01.14 13:36Николаев борется с ненастьем

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 07.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:31Динамо предлагает 2 миллиона за экс-защитника Ньюкасла

20:24В Польше десять человек погибли от морозов

20:05Под Киевом собаки насмерть загрызли мужчину

20:02Как похудеть после праздников: советы специалистов помогут сбросить "лишнее"

19:49Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом веке

19:31Намибийцы подали в суд на Германию из-за резни 1904 года

19:24Отпор стихии: губернатор Николаевщины оценил работу всех служб на отлично

19:14Котто призывает Альвареса к еще одному поединку

19:08Последствия снегопада на Николаевщине: переметы на некоторых участках трасс достигают 1 метра в высоту, - оперативная информация

19:07В Украине стало больше сайтов для кражи данных с платежных карт

18:50В Тайване на похороны политика позвали 50 стриптизерш

18:30В хранилищах Украины резко снижаются запасы газа из-за роста потребления

18:15На Николаевщине из снежного плена вытаскивают микроавтобусы и легковушки (ФОТО)

18:00Григорий Лепс на фестивале «Рождество на Роза Хутор 2017» показал первую жену

17:55Непогода превратила Одессу в ледяное королевство

17:46Ученые нашли семена предка помидора, которому 52 млн лет

17:30В Николаеве контролеры удерживали силой пассажирку троллейбуса - не понравилась дырочка в билете

17:18Продюсеры фильма «Викинг» объяснили главный смысл картины

17:05Касатка, убившая трех человек, умерла своей смертью

16:44Украина наняла профессиональных американских лоббистов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.12.16 07:202240

Перемирие на Донбассе: не слышно даже стрелкового оружия — спецкор

25.12.16 07:442270

В Чернигове на р. Десна под лед провалился автомобиль

25.12.16 07:512410

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

25.12.16 08:002140

В Украину идут похолодания: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Самые читаемые

05.01.17 14:0055150

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2212710

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4010740

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:378070

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама