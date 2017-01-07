Віце-прем’єр Зубко проінформував щодо наслідків негоди в Україні: з обочин і кюветів витягнули більше 600 людей

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко проінформував щодо наслідків ускладнення погодних умов в Україні станом на ранок 7 січня.

Про це він написав на своїх сторінках у Твіттер та Фейсбук, повідомили в прес-службі віце-прем'єра.

«Оперативна інформація на 8 год. 7 січня 2017 року. На окремих ділянках автодоріг Одеської області зафіксовано 3 затори, в яких опинилось 60 автомобілів, 100 осіб, а саме:

-поблизу с. Кирнички Ізмаїльського району автодорога М–15 «Одеса – Рени» - 35 транспортних засобів, 70 чол., (40 чол. розміщено в дитячому садку с. Кринички, та 20 чол. на АЗС «РомПетроль»);

-між населеними пунктами Шевченкове та Червоний Яр Кілійського району на автошляху місцевого значення - 5 транспортних засоби, 20 чол;

-між населеними пунктами Єреміївка та Роздільне Роздільнянського району на автошляху місцевого значення - 20 транспортних засобів, 20 чол. Ліквідовані затори:

-поблизу с. Спаське Татарбунарського р-ну вивільнено 20 автомобілів;

-поблизу с. Розкішне Б-Дністровського р-ну вивільнено 30 автомобілів;

-між населеними пунктами Шевченкове та Мирне Кілійського району вивільнено 10 автомобілів.

До ліквідації залучено 15 од. тех. та 34 чол., з яких від ДСНС - 9 од. тех. та 25 чол. о/с. Також 3 одиниці важкої інженерної техніки від ДСНС та МО України. На решті території України заторів на автошляхах не зафіксовано.

Людей, які отримали обмороження під час заторів немає.

На автодорогах України залучено 1 тис. 412 од. тех. та 2 тис. 242 чол., з яких від Укравтодору - 1 тис. 258 од. техніки та 1 тис. 698 чол, від ДСНС - 153 од тех. та 544 чол. о/с.

Підрозділами ДСНС витягнуто з обочин та кюветів 343 автомобіля (за добу 201), в яких перебувало 667 осіб (за добу 477).

З метою недопущення переохолодження людей розгорнуто 3 тис. 779 пунктів обігріву, в тому числі від ДСНС – 100. Надано допомогу – 22 тис. 882 особам (за добу – 1 тис. 588 особам).

Знеструмлено 71 населений пункт у семи областях, а саме: Одеській – 35 н.п., Львівській – 14 н.п., Херсонській – 10 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Кіровоградській – 2 н.п., Київській – 2 н.п., Черкаській – 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Погодні умови: у Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях припинились опади, у Херсонській, Кіровоградській областях - невеликий сніг. Сильні пориви вітру в Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях. Температура повітря у Одеській, Миколаївській, Херсонські областях 10-12° морозу, у Запорізькій, Дніпропетровській областях 1-4° морозу.

Ситуація знаходиться на контролі ДСНС», - йдеться на сторінці Віце-прем’єр-міністра у Фейсбук.