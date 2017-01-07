Николаев освобождается от снежного плена

И делает это при самоотверженной помощи ООО «Карс Клининг» и ООО «Коммунавто»

Надо признать, что столь лютой снежной метели, какую предсказывали нам синоптики, не было. Но тем не менее вчера, 6 января, мы отметили, что 12 снегоуборочных машин, которые выставило для борьбы со стихией КП «ЭЛУ автодорог», для полноценной расчистки улиц было явно недостаточно.

Поэтому вызволять застрявших владельцев автомашин из снежных заносов, а также расчищать магистральные пути и прилегающие к ним улицы, помогали своим транспортом и другие предприятия, у которых были заключены договора с Департаментом ЖКХ, о чем заранее похлопотали главы четырех райгосадминистраций города.

Сегодня , 7 января, мы сами смогли наблюдать четкую, слаженную работу снегоуборочной техники ООО «Карс Клининг» в Ингульском районе. Одна за другой шли машины, очищая заснеженное пространство. Как это происходило, вы сами можете увидеть на нашем видео.

Как нам рассказали, на машинах установлены новейшие компьютерные технологии, что оберегает технику от аварийных ситуаций. Водители «Карс Клининга» заступили на свою вахту вчера с 7-ми часов утра и во многом благодаря им мы избавлены от повторения «снежного апокалипсиса» прошлых лет.

Сегодня расчищены не только основные магистрали , но и боковые и внутридворовые проезды, все пространство, куда могла заехать снегоуборочная техника. Достаточно сказать, что расчистили даже подходы к нефтебазе и пространство вокруг нее. В общем, условия договора на расчистку более двух тысяч километров магистральных улиц «Карс Клининг» выполнило на «отлично».

Хорошо потрудились и представители ООО «Коммунавто». В целом эти два предприятия вывели на улицы города в помощь «ЭЛУ автодорог» 16 единиц снегоуборочной техники.