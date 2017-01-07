Николаевский общественник недоумевает, почему перекрывают дороги из-за снегопада Президент Всеукраинского объединения «Система коллективной безопасности» Вадим Дзугань в своем посте в Фейсбуке недоумевает, зачем перекрывать трассы из-за снегопада "Помню раньше были зимы суровые и лютые, и были не пару дней , а до полугода !!Я служил в Североморске , видел и настоящую зиму девять месяцев , и северное сияние. Это зима , календарная , и ни чего с этим не поделать. Боролись со стихией все, школьники, студенты, военные и служащие. Было меньше техники, пунктов обогрева, информации. Сегодня за неделю все знают, что идет циклон! Готовят технику, создают штабы, пункты обогрева и т. д. Одного не пойму - почему перекрывают дороги! Стратегически может и правильно, но как быть с тем, если человеку действительно нужно ехать, если это жизненно важно. Как быть водителям, которые везут товары, греться в машинах на выезде или въезде! Как быть медикам, если им нужно доставить пациента. Может, нужно выводить военную технику и обеспечивать движение, хотя бы по жизненно важным дорогам. А если такая зима будет пару месяцев, что будем делать??? Никто не скажет в налоговой: извините платить не нужно налоги, зима ведь была(((. На автовокзале и ЖД полно людей, которые с утра не могли уже уехать, хотя еще снега не было! В общем с праздником всех! Берегите друг друга!", - написал активист. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама