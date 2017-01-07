Стали известны результаты заседания штаба по борьбе с непогодой в Николаевской области (ОБНОВЛЕНО)

На Николаевщине продолжается борьба с последствиями стихии

По результатам заседания областного оперативного штаба под председательством заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня стало известно, что наиболее проблемными участками являются дороги Очаковского направлении, а также участки на трассах М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г. Таганрог) и М 13 Кировоград-Платоново (на г. Кишинев).

Отключены от электроэнергии 8 населенных пунктов в Баштанском, Николаевском и Первомайском районах. Для ликвидации последствий непогоды от ПАО «Николаевоблэнерго» было привлечено 68 оперативно-выездных бригад, осуществлено 185 выездов.

Сотрудниками ГУ ДСНС Украины в Николаевской области высвобождено из сугробов 39 единиц транспорта, 136 человек.

В медицинские учреждения области обратились 30 человек, из которых 17 госпитализированы. Всего было осуществлено 950 выездов машин "скорой помощи", что не намного превышает средние показатели (в среднем за сутки поступает 850-900 вызовов). Вызовов медицинской помощи, которые не были обслужены, нет.

К работе на автодорогах привлечено 99 единиц техники и 420 работников. Также дополнительно привлечена техника промышленных предприятий и сельхозпроизводителей.

Сейчас всем ответственным службам предоставлено поручение активизировать работу по ликвидации снежных заносов на дорогах.

На трассах М-14 и М-13 введено временное ограничение движения всех категорий транспорта.

В целом ситуация в области стабильная и контролируемая, сообщили в пресс-службе ОГА.