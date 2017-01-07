ВНИМАНИЕ! 7-8 января на территории Николаевской области снова ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщили в облгосадминистрации

По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 7-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, гололед на проводах, деревьях и дорогах.

На протяжении 7 января в западной части Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500 м. 9 января ослабления и прекращения опасных явлений.

Уважаемые граждане! Обращаемся к вам с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, электрощитами, линиями электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение!