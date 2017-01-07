Николаевские спасатели помогли медикам через снега добраться к больному малышу

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Рождественским утром в 23 Государственную пожарно-спасательную части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что из-за снежных заносов карета скорой медицинской помощи не может добраться до больного двухлетнего мальчика в с. Лысая гора Первомайского района.

Спасатели прибыли по указанному адресу. Малыша с мамой и врача "скорой" на автомобиле САРМ В-131 доставили в детское отделение Первомайской центральной городской многопрофильной больницы.