24.12.16 15:292190
Николаевские спасатели помогли медикам через снега добраться к больному малышу
|07.01.17 14:58
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
Рождественским утром в 23 Государственную пожарно-спасательную части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что из-за снежных заносов карета скорой медицинской помощи не может добраться до больного двухлетнего мальчика в с. Лысая гора Первомайского района.
Спасатели прибыли по указанному адресу. Малыша с мамой и врача "скорой" на автомобиле САРМ В-131 доставили в детское отделение Первомайской центральной городской многопрофильной больницы.