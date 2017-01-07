Николаевские спасатели отчитались о ходе борьбы со стихией: обстановка в области остается стабильной

Оперативную информацию на утро 7 января предоставили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

6 января в результате ухудшения погодных условий - сильного снега и метели, а также порывистого ветра на территории Николаевской области - возникла угроза осложнения автомобильного сообщения на дорогах области. Для предотвращения возникновения автомобильных заторов движение автомобильного транспорта на основных автодорогах области было закрыто. Для обеспечения перекрытия движения установлено 29 временных постов.

Для извлечения автотранспорта из снежных заносов и для проведения разведки на дорогах области привлекалось 30 единиц техники и 90 сотрудников Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Из заносов освобождены 25 автомобилей, оказана помощь 91 человеку, в том числе беременной женщине.

Для оказания помощи водителям было развернут мобильный пункт обогрева вблизи г. Баштанка, в который обратились 6 человек.

Спасатели оказывали помощь водителям в освобождении автомобилей из снежных заносов в Арбузинском, Врадиевском, Братском, Новоодесском, Березнеговатскому, Доманевском, Первомайском, Вознесенском, Веселиновском, Николаевском районах области, городах Николаев, Первомайск, Вознесенск.

По состоянию на утро 7 января, в результате ухудшения погодных условий отключены от электроснабжения 7 населенных пунктов в Баштанском и Березанском районах, всего 563 абонентов.

Следует отметить, что в последние годы Николаевский регион страдает от воздействия аномальных климатических условий зимы. Сильные снегопады приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций в сфере транспортного сообщения, создают потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Учитывая количество специальной техники, которая находится на вооружении Службы автодорог, коммунальных хозяйств, а также его состояние, обеспечить эффективную работу по созданию возможности безопасного движения транспорта непросто.

А при наличии пробок на дорогах и отсутствии возможности свободного передвижения спецтехники, работы по расчистке дорог затягиваются на длительное время, а также требуют значительных затрат материальных и человеческих ресурсов.

Если обратиться к статистике, то следует отметить, что только своевременное принятие решения об ограничении движения транспорта в период ухудшения погодных условий зимой 2016 и 2017 позволило не допустить коллапса на дорогах.

Для сравнения:

Январь 2014 - в пробках оказалось 1 616 единиц автотранспорта и 2667 человек;

Декабрь 2014-январь 2015 года - 3 653 автомобиля, 6 685 человек; • Январь 2016 - 271 единица автотранспорта и 684 человека.

Учитывая этот опыт, оперативным штабом при облгосадминистрации было принято решение 6 января ограничить движение автотранспорта. О чем заблаговременно проинформировали население области через все средства массовой информации.

Как результат, сейчас оперативная обстановка в области остается стабильной. Заторов на дорогах нет. Проводятся работы по оказанию помощи лицам, которые проигнорировали предостережения. За прошедшие сутки силами Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совершено 25 таких выездов.

Продолжается контроль состояния дорог, для чего задействовано 69 единиц специальной техники и 98 работников службы автодорог.