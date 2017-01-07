Верхний банер

Николаевские спасатели отчитались о ходе борьбы со стихией: обстановка в области остается стабильной

07.01.17 12:30Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Оперативную информацию на утро 7 января предоставили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

6 января в результате ухудшения погодных условий - сильного снега и метели, а также порывистого ветра на территории Николаевской области - возникла угроза осложнения автомобильного сообщения на дорогах области. Для предотвращения возникновения автомобильных заторов движение автомобильного транспорта на основных автодорогах области было закрыто. Для обеспечения перекрытия движения установлено 29 временных постов.

Для извлечения автотранспорта из снежных заносов и для проведения разведки на дорогах области привлекалось 30 единиц техники и 90 сотрудников Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Из заносов освобождены 25 автомобилей, оказана помощь 91 человеку, в том числе беременной женщине.

Для оказания помощи водителям было развернут мобильный пункт обогрева вблизи г. Баштанка, в который обратились 6 человек.

Спасатели оказывали помощь водителям в освобождении автомобилей из снежных заносов в Арбузинском, Врадиевском, Братском, Новоодесском, Березнеговатскому, Доманевском, Первомайском, Вознесенском, Веселиновском, Николаевском районах области, городах Николаев, Первомайск, Вознесенск.

По состоянию на утро 7 января, в результате ухудшения погодных условий отключены от электроснабжения 7 населенных пунктов в Баштанском и Березанском районах, всего 563 абонентов.

Следует отметить, что в последние годы Николаевский регион страдает от воздействия аномальных климатических условий зимы. Сильные снегопады приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций в сфере транспортного сообщения, создают потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Учитывая количество специальной техники, которая находится на вооружении Службы автодорог, коммунальных хозяйств, а также его состояние, обеспечить эффективную работу по созданию возможности безопасного движения транспорта непросто.

А при наличии пробок на дорогах и отсутствии возможности свободного передвижения спецтехники, работы по расчистке дорог затягиваются на длительное время, а также требуют значительных затрат материальных и человеческих ресурсов.

Если обратиться к статистике, то следует отметить, что только своевременное принятие решения об ограничении движения транспорта в период ухудшения погодных условий зимой 2016 и 2017 позволило не допустить коллапса на дорогах.

Для сравнения:

Январь 2014 - в пробках оказалось 1 616 единиц автотранспорта и 2667 человек;

Декабрь 2014-январь 2015 года - 3 653 автомобиля, 6 685 человек; • Январь 2016 - 271 единица автотранспорта и 684 человека.

Учитывая этот опыт, оперативным штабом при облгосадминистрации было принято решение 6 января ограничить движение автотранспорта. О чем заблаговременно проинформировали население области через все средства массовой информации.

Как результат, сейчас оперативная обстановка в области остается стабильной. Заторов на дорогах нет. Проводятся работы по оказанию помощи лицам, которые проигнорировали предостережения. За прошедшие сутки силами Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совершено 25 таких выездов.

Продолжается контроль состояния дорог, для чего задействовано 69 единиц специальной техники и 98 работников службы автодорог.

Похожие новости

06.01.17 16:17К пострадавшим в масштабном ДТП на трассе Одесса-Рени из-за заносов не могут доехать медики

05.01.17 10:30На Николаевщине нашлись трое пропавших без вести, - оперативная информация

05.10.16 11:00За минувшие сутки в Николаевской области пропали без вести 7 человек, - оперативная информация

19.01.16 17:13На границе Одесской и Николаевской областей спасатели достали из трехметровых снежных сугробов 15 человек

03.11.13 17:34Учения служб по взаимодействию зимой состоялись уже во всех регионах

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 07.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:18Николаевский предприниматель считает, что исполком украшен лучше, чем главная городская елка

15:06Николаев освобождается от снежного плена

15:00Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов

14:58Николаевские спасатели помогли медикам через снега добраться к больному малышу

14:44В Николаеве верующие совершили Рождественский крестный ход

14:38Савченко обещает скоро обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести

14:30В Сочельник грабитель с ножом напал на продавщицу магазина в Николаеве

14:25Трасса Николаев-Херсон – рекордсмен по количеству застрявших в снегу машин

13:55Стали известны результаты заседания штаба по борьбе с непогодой в Николаевской области (ОБНОВЛЕНО)

13:46ВНИМАНИЕ! 7-8 января на территории Николаевской области снова ожидается осложнение погодных условий

13:41Всю ночь перед Рождеством городские службы расчищали дороги от снега

13:31В Николаеве троллейбусы курсируют по всем маршрутам, а вот движение трамваев пока ограничено

13:16Смерть на дорогах Украины из-за непогоды

13:00На Николаевщине для всех категорий транспорта закрыты участки автодорог М-14 и М-13

12:51На Николаевщине в стихию несколько "скорых" застряли в снегу

12:40Новобугские спасатели освободили из снежного плена семью с четырьмя детьми, которая в метель отправилась в гости (ОБНОВЛЕНО)

12:30Николаевские спасатели отчитались о ходе борьбы со стихией: обстановка в области остается стабильной

12:26Под Николаевом из сугробов вытащили 8 человек. Мэр Сенкевич предупредил: работы еще на 3 дня

12:15Метель в Николаеве продолжится после обеда

12:08В трех областях Украины частично возобновлено движение транспорта

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

24.12.16 15:292190

В Николаеве горела пятиэтажка: жильцы эвакуированы

24.12.16 15:502260

В Дебальцево из-за обстрелов упал купол Александро-Невского храма

24.12.16 16:102940

В Николаеве "Зоря"-"Машпроект" чествовала лучших работников года

24.12.16 16:332480

Новая форма для украинской полиции обойдет в миллиард гривен

Самые читаемые

05.01.17 14:0054970

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2212440

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4010660

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:377800

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама