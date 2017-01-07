Савченко обещает скоро обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести

Надежда Савченко. Фото: facebook.com

Нардеп рассказала, что собрала информацию во время встречи с боевиками и представителями РФ в Минске

Народный депутат Украины Надежда Савченко планирует в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", – написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными. Встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Савченко в предательстве Украины в интересах Кремля.