Трасса Николаев-Херсон – рекордсмен по количеству застрявших в снегу машин

Несмотря на просьбу местных властей воздержаться от поездок за пределы города, дабы не застрять в снегу, не все этому придали значение и выехали на дорогу.

В результате, за прошлые сутки спасатели освобождали из снежных завалов 21 транспортное средство, в которых находилось 49 людей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Более всего попадали автомобили в снежный плен на трассе между городами Херсон и Николаев.

В 15-ти случаях сотрудники Аварийно-спасательного загона специального назначения, 1-й, 14-й, 20-й ГПСЧ при помощи мощной спецтехники вытягивали легковые автомобили, автобусы и грузовики.

Таким образом, восстанавливали дорожное движение для другого транспорта. Спасатели вновь предупреждают: дабы избежать опасности - отложите не срочные поездки автотранспортом.