Метель в Николаеве продолжится после обеда

Снег в Николаеве прекратился временно — после обеда он снова продолжится.

Об этом СВІДОК.info сообщили в комментарии в Николаевском гидрометеорологическом центре.

«Во второй половине дня будет снова снег. Он будет умеренный. Ветер сохранится 15-20 м/с. Такие условия будут сохраняться во второй половине дня и ночью 8 января. Днем 8 января все явления и снег будут ослабевать», - сказали в гидрометцентре.

По словам аналитиков, 8 января с утра ветер утихнет, а снега будет значительно меньше. По количеству осадков пока нет информации из-за специфики сложности погодных условий.

«В данном случае из-за ветра количество осадков не показательно. Снег не падал вертикально — его мело горизонтально», - говорят в гидрометцентре.

Частично измерить количество осадков удалось в Николаеве. Уровень осадков за сутки составил 15 мм. Для сравнения, в предновогодний «снежный коллапс» 2014 года выпало 26,7 мм за четыре дня.

Получить информации по количеству осадков в области удалось не везде.