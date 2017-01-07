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Метель в Николаеве продолжится после обеда

07.01.17 12:15Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Снег в Николаеве прекратился временно — после обеда он снова продолжится.

Об этом СВІДОК.info сообщили в комментарии в Николаевском гидрометеорологическом центре.

«Во второй половине дня будет снова снег. Он будет умеренный. Ветер сохранится 15-20 м/с. Такие условия будут сохраняться во второй половине дня и ночью 8 января. Днем 8 января все явления и снег будут ослабевать», - сказали в гидрометцентре.

По словам аналитиков, 8 января с утра ветер утихнет, а снега будет значительно меньше. По количеству осадков пока нет информации из-за специфики сложности погодных условий.

«В данном случае из-за ветра количество осадков не показательно. Снег не падал вертикально — его мело горизонтально», - говорят в гидрометцентре.

Частично измерить количество осадков удалось в Николаеве. Уровень осадков за сутки составил 15 мм. Для сравнения, в предновогодний «снежный коллапс» 2014 года выпало 26,7 мм за четыре дня.

Получить информации по количеству осадков в области удалось не везде.

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Суббота, 07.01.2017

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