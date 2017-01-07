Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной из-за снегопада Молдова временно закрыла контрольно-пропускные пункты "Чадыр-Лунга – Новые Трояны" и "Паланка – Маяки" на границе с Украиной из-за обрушившихся на Молдову снегопадов и шквалистого ветра. Об этом сообщает "Укринформ". Также закрыты два КПП и на границе с Румынией. На автомагистралях страны затруднено движение, часть автомобильных трасс закрыта, около двух десятков населенных пунктов остались без электричества. Аварийные бригады и спасательные службы работают в усиленном режиме. Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту, включая рейс Кишинев - Вена. Государственное агентство метеорологии Молдовы объявило оранжевый уровень опасности снегопадов и шквалистого ветра. Ожидается также резкое понижение температуры – до минус 20 градусов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама