24.12.16 15:292190
Молдова закрыла два КПП на границе с Украиной из-за снегопада
|07.01.17 11:20
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Молдова временно закрыла контрольно-пропускные пункты "Чадыр-Лунга – Новые Трояны" и "Паланка – Маяки" на границе с Украиной из-за обрушившихся на Молдову снегопадов и шквалистого ветра.
Об этом сообщает "Укринформ".
Также закрыты два КПП и на границе с Румынией.
На автомагистралях страны затруднено движение, часть автомобильных трасс закрыта, около двух десятков населенных пунктов остались без электричества.
Аварийные бригады и спасательные службы работают в усиленном режиме.
Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту, включая рейс Кишинев - Вена.
Государственное агентство метеорологии Молдовы объявило оранжевый уровень опасности снегопадов и шквалистого ветра. Ожидается также резкое понижение температуры – до минус 20 градусов.