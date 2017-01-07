В Николаевской области для проезда легкового и пассажирского транспорта открыты все трассы Пресс-служба ОГА распространила сообщение о снятии ограничения движения на автодорогах области для легкового и пассажирского транспорта "Учитывая прекращение осадков, по результатам работы по обеспечению проезда по автомобильным дорогам, сообщаем о снятии временного ограничения движения на дорогах общего пользования государственного и местного значения. С 9:00 7 января разрешено движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта", - говорится в сообщении. В то же время ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжено. Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама