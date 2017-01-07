24.12.16 15:292190
В Николаевской области для проезда легкового и пассажирского транспорта открыты все трассы
|07.01.17 10:33
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Пресс-служба ОГА распространила сообщение о снятии ограничения движения на автодорогах области для легкового и пассажирского транспорта
"Учитывая прекращение осадков, по результатам работы по обеспечению проезда по автомобильным дорогам, сообщаем о снятии временного ограничения движения на дорогах общего пользования государственного и местного значения. С 9:00 7 января разрешено движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта", - говорится в сообщении. В то же время ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжено. Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств.