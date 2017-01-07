Нацбанк снизил официальный курс гривни до 27 за доллар Национальный банк снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10 января в 27,02 гривни за доллар . Об этом говорится в сообщении регулятора. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,61 гривни за евро. За 10 российских рублей дают 4,4547 гривни. Вчера, 6 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,05-27,25 гривни за доллар. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама