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Нацбанк снизил официальный курс гривни до 27 за доллар

07.01.17 09:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Национальный банк снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10 января в 27,02 гривни за доллар

. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,61 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4547 гривни.

Вчера, 6 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,05-27,25 гривни за доллар.

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Суббота, 07.01.2017

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