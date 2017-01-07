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Госбюджет-2017: коротко о важном

07.01.17 10:59Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Ключевые показатели по социальной защите населения в госбюджете на 2017 год

Среди ключевых показателей главным Законом Украины в 2017 году установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере:

с 1 января 2017 года - 1 544 гривны,

с 1 мая - 1 624 гривны,

с 1 декабря - 1 700 гривен.

Также определена минимальная заработная плата в 2017 году в месячном размере:

с 1 января - 3 200 гривен;

в почасовом размере:

с 1 января - 19,34 гривны.

Предельная сумма дохода для получения налоговой социальной льготы составляет 2 160 гривны.

Налоговая социальная льгота определена в размере 772 грн. - 50 процентов, 1 544 грн. - 100 процентов, 2 316 грн. - 150 процентов, 3 088грн. - 200 процентов.

Минимальный предельный вклад для начисления единого социального взноса составляет 22 процента - 704 грн.

Предельная сумма для начисления ЕСВ составляет 80 000 гривен.

Закон от 21.12.2016 г. №1801-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" обнародован в правительственной газете "Голос Украины" № 248 от 27.12.2016 г., сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

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Суббота, 07.01.2017

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