Госбюджет-2017: коротко о важном Ключевые показатели по социальной защите населения в госбюджете на 2017 год Среди ключевых показателей главным Законом Украины в 2017 году установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2017 года - 1 544 гривны, с 1 мая - 1 624 гривны, с 1 декабря - 1 700 гривен. Также определена минимальная заработная плата в 2017 году в месячном размере: с 1 января - 3 200 гривен; в почасовом размере: с 1 января - 19,34 гривны. Предельная сумма дохода для получения налоговой социальной льготы составляет 2 160 гривны. Налоговая социальная льгота определена в размере 772 грн. - 50 процентов, 1 544 грн. - 100 процентов, 2 316 грн. - 150 процентов, 3 088грн. - 200 процентов. Минимальный предельный вклад для начисления единого социального взноса составляет 22 процента - 704 грн. Предельная сумма для начисления ЕСВ составляет 80 000 гривен. Закон от 21.12.2016 г. №1801-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" обнародован в правительственной газете "Голос Украины" № 248 от 27.12.2016 г., сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама